Castel Goffredo, Teresa Rodella detta “Terry” festeggia 100 anni

CASTEL GOFFREDO – Lo scorso mercoledì 17 dicembre il sindaco di Castel Goffredo Alfredo Posenato e l’assessore Mariangela Gialdini hanno fatto visita alla signora Teresa Rodella, meglio nota nel paese come “Terry”, che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. L’amministrazione comunale ha così voluto festeggiare il centesimo compleanno della signora Rodella con la consegna di una pergamena dedicata e estendendo alla concittadina gli auguri sinceri a nome di tutta la comunità goffredese. La neo-centenaria è rimasta piacevolmente sorpresa della visita e ha ringraziato tutti per gli auguri.