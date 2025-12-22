Il Presepe storico in movimento della famiglia Soncini compie 17 anni

ASOLA – Negli ultimi anni ad Asola è nata una nuova tradizione: la visita al “Presepio storico in movimento” allestito dalla famiglia Soncini nella propria abitazione in via Parma. Nato come un piccolo allestimento, nel corso degli anni si è ampliato grazie alla passione e all’entusiasmo degli ideatori Romano e Mariarosa. Quest’anno si è raggiunta la 17ª edizione ed una superficie di oltre 90mq coperti per un presepio realizzato con più di 200 personaggi di cui circa un centinaio in movimento che ricreano i mestieri del tempo. Entrando ci si immerge subito in un percorso dove i giochi di luce, i suoni e i movimenti fanno rivivere la Palestina dei tempi della nascita di Gesù. Un’atmosfera magica accoglie ogni anno migliaia di visitatori con un percorso rinnovato, nuove ambientazioni pronte a sorprendere ed emozionare, suggestivi effetti e la cura minuziosa dei particolari. Il presepio sarà aperto fino a domenica 11 gennaio nei giorni festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 20 e nei giorni feriali dalle 16 alle 19. Info e prenotazione visite al 348-6705460.