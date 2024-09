Castiglione, domenica la “Giornata del Paesaggio”

CASTIGLIONE Sulle colline moreniche è in programma un altro importante momento dedicato al benessere ed allo sport, ma anche e soprattutto al rispetto dell’ambiente che ci circonda: da conoscere, da scoprire, da tutelare ed ovviamente da vivere a pieno. Domenica 8 settembre 2024, infatti, avrà luogo il consueto appuntamento con la “Giornata del Paesaggio”, occasione en-plein-air per godersi il panorama e i tanti luoghi appena fuori città. Una camminata in compagnia di guide esperte del Cai locale, come Marco Romanelli e Pietro Beschi, alla scoperta del territorio castiglionese. Un evento ormai consolidato e sempre caro alla cittadinanza pensato per fare vivere a residenti e turisti un’esperienza naturalistica a due passi dal centro storico del capoluogo aloisiano. Quest’anno la camminata è di 6 km adatta a tutti, con partecipazione gratuita e senza prenotazione. La partenza è per le 9 davanti alla scuola dell’infanzia Rodari – Bersaglio. Il ritorno, presso lo stesso luogo, è previsto, invece, intorno alle 11.30.

amc