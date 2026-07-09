Cina, gli scarti agricoli diventano biochar ad alto valore

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei ricercatori cinesi hanno sviluppato una tecnologia innovativa per la produzione efficiente e su larga scala di biochar da biomassa agricola e forestale, un risultato riconosciuto ufficialmente da un gruppo di esperti.

La tecnologia, sviluppata dall’Istituto per l’ambiente del Centro scientifico nazionale integrato di Hefei dopo oltre un decennio di ricerche, consente di convertire la biomassa in biochar ad alto valore attraverso un processo catalitico a secco in un’unica fase. Lo ha riportato ieri il “Science and Technology Daily”.

La svolta rappresenta un passo importante verso la trasformazione degli scarti agricoli in una risorsa preziosa, supportando sia la sostenibilità ambientale sia l’aggiornamento industriale.

“La Cina è un grande Paese agricolo, con abbondanti risorse di biomassa. Il nostro obiettivo è valorizzare queste risorse in applicazioni ad alto valore, in grado di sostituire i combustibili fossili e al tempo stesso sostenere gli obiettivi nazionali di picco delle emissioni di carbonio e neutralità carbonica”, ha dichiarato Xing Xianjun, responsabile del progetto e vice direttore dell’istituto, con sede a Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese dell’Anhui.

La tecnologia sviluppata di recente affronta i principali ostacoli che da tempo penalizzano la produzione tradizionale di biochar, come bassa resa, scarsa qualità, elevato consumo energetico e inquinamento ambientale. Una singola unità di carbonizzazione ad alta pressione può ora produrre oltre 50.000 tonnellate di biochar all’anno, ha spiegato Xing, aggiungendo che la tecnologia è già stata applicata in diverse città, generando significativi benefici economici, sociali e ambientali.

Il biochar, un materiale ricco di carbonio prodotto riscaldando la biomassa in un ambiente a ossigeno limitato, presenta molteplici applicazioni di rilevante valore economico. In agricoltura può essere applicato al suolo per migliorare le rese delle colture, aumentando la ritenzione dei nutrienti e migliorando la struttura del suolo.

Il gruppo di ricerca ha inoltre sviluppato materiali funzionali a base di biochar per applicazioni nello stoccaggio dell’energia, nell’adsorbimento ambientale e nella catalisi.

Secondo Xing, nella città di Bozhou, nella provincia di Anhui, sta attualmente procedendo a ritmo serrato un progetto per la produzione di carburante verde per l’aviazione a partire dal biochar.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).