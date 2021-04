Centauro perde una gamba investito da pirata della strada “pentito”

VIADANA – Un 45enne di Breda Cisoni è rimasto gravemente ferito in un incidente l’altro ieri poco prima delle 21 a Casalmaggiore sulla strada Sabbionetana. A.B., che lavora allo stabilimento della Marcegaglia di Casalmaggiore, stava tornando a casa alla fine del turno, era in sella alla sua moto quando è stato investito da un’auto e nell’impatto ha subito l’amputazione della gamba destra sotto il ginocchio. Il conducente dell’auto si è allontanato senza chiamare i soccorsi, e una volta a casa ha poi avvisato il 112 dicendo di avere investito qualcosa o qualcuno ma che non aveva più visto nulla nella zona in cui era avvenuto lo scontro, a causa del buio fitto I soccorritori acorsi sul posto hanno trovato il 45enne a circa 200 metri dal punto di impatto e recuperato anche l’arto amputato, trasportato con il ferito all’ospedale di Parma per vedere se fosse possibile operarlo e riattaccarlo. La dinamica dell’incidente ora è al vaglio dei carabinieri del radiomobile di Casalmaggiore che dovranno anche stabilire le responsabilità dell’automobilista.