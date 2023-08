Colto da malore mentre è sul trattore. Soccorso-lampo per un agricoltore 55enne

BORGO MANTOVANO Malore improvviso oggi poco dopo le 10 per un agricoltore a Pieve di Coriano, nel comune di Borgo Mantovano. Si tratta di un 55enne che era a bordo del suo trattore quando si è sentito male, ma, fortunatamente, è riuscito a non perdere il controllo del mezzo e addirittura a spegnere lo stesso mezzo mettendolo in sicurezza. Ad allertare i soccorsi è stato una persona che in quel momento stava passando, la chiamata è stata quindi immediata. Sul posto anche i Carabinieri di Quistello che non hanno constato alcuna anomalia, se non che si trattasse appunto di un malore. Al loro arrivo, gli operatori del 118 si sono trovati di fronte ad una situazione decisamente grave. L’uomo privo di sensi, è stato rianimato sul posto e poi trasportato d’urgenza all’ospedale Carlo Poma.