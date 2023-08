Autostrada, giornata da bollino nero e code anche per un incidente tra Pegognaga e Mantova Sud

MANTOVA Giornata da bollino nero annunciata e confermata nei fatti oggi sull’Autobrennero, compreso il tratto mantovano, ma già ieri i tempi di percorrenza soprattutto in direzione Nord erano a dir poco omerici. Per quanto riguarda questo sabato sono state segnalate lunghe code soprattutto in mattinata in entrambe le direzioni e in particolare verso Nord. Rallentamenti soprattutto all’altezza del Lago di Garda mentre in corsia Sud sono state registrate code molto consistenti da Carpi fino alla confluenza dell’A22 con l’A1. Incolonnamenti, questi che hanno avuto ripercussioni sul traffico anche nel tratto mantovano dell’A22. Situazione che si è ulteriormente aggravata nel primo pomeriggio tra l’altro, a seguito di un incidente avvenuto tra i caselli di Pegognaga e Mantova Sud in direzione del Brennero. L’allarme è scattato intorno alle 13.40 quando i soccorsi sono stati convogliati al chilometro 273 Nord per un’auto finita fuori strada. A bordo un’intera famiglia tedesca di 4 persone, tra le quali due bambini di 11 e 4 anni, fortunatamente usciti tutti pressoché illesi dall’abitacolo. Sul posto vigili del fuoco, mezzi del 118 e Polizia Stradale di Verona Sud per i rilievi. Fino a due chilometri di coda a causa dell’incidente.