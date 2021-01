Furto all’Ipercoop Virgilio, tre donne denunciate

MANTOVA Tre donne di età compresa tra i 29 e i 34 anni – una di esse con precedenti penali – tutte domiciliate a Mantova, in Via Learco Guerra, nel tardo pomeriggio di ieri sono state sorprese dal personale addetto alla sicurezza mentre tentavano di rubare numerosi prodotti alimentari e multimediali all’interno del Centro Commerciale Ipercoop “Virgilio” di Borgo Virgilio.

Le donne, accompagnate da alcuni bambini, con il loro atteggiamento sospetto avevano attirato l’attenzione degli addetti alla sicurezza che, proprio per questo motivo, attraverso il servizio di videosorveglianza, avevano deciso di seguirne i movimenti.

Le tre donne, una volta giunte nei pressi delle casse self-service, approfittando di un momento di distrazione della cassiera oltrepassavano la barriera antitaccheggio cercando di guadagnare l’uscita, venendo tuttavia bloccate poco dopo dal Personale di sorveglianza preventivamente allertato.

A quel punto, gli addetti alla vigilanza chiedevano alla Centrale Operativa della Questura l’intervento di una Pattuglia della Squadra “Volante”.

Gli Agenti di Polizia, intervenuti immediatamente sul luogo, dopo aver accertato l’accaduto ed aver identificato le tre donne, provvedevano a deferire costoro a piede libero alla Procura della Repubblica per il reato di furto in concorso.

Gli oggetti rubati, per un valore di quasi 1.000 €, non essendo stati danneggiati, venivano immediatamente restituiti al Responsabile del Centro Commerciale.

Il Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori, in relazione alla reiterazione dei fatti accaduti e delle problematiche di varia natura che essi hanno comportato ha dato disposizione alla Divisione Anticrimine della Questura di predisporre nei confronti di costoro di una Misura di Prevenzione Personale prevista dal T. U. delle Leggi Antimafia.