GOITO – Un vasto incendio di rotoballe accatastate in un capannone ha impegnato una squadra dei vigili del fuoco di Mantova presso un’azienda agricola a Goito, sulla strada del Maglio, zona Barattere. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 3 di questa notte attecchendo velocemente. Il rogo non avrebbe interessato né le stalle né i centri di prudoduzione ma solo il deposito, in ogni caso distruggendo decine di rotoballe