Rugby Top 12 – Apperley: “Viadana, conta su di me”

VIADANA L’estremo Keanu Apperley è uno dei super confermati del Viadana per la prossima avventura nel Top 12: «Certo che sono contento di restare – afferma – Potrò quindi continuare a dare il mio apporto alla squadra». Il nuovo tecnico dei rivieraschi, l’argentino German Fernandez, potrà dunque fare affidamento su un pilatro del team, un rugbista di talento e dalla chiara visione di gioco. «Fernandez non lo conosco – prosegue – ma da parecchia gente ho solo sentito pareri favorevoli su di lui. E’ molto competente per quanto riguarda il mondo rugbistico, ci sa fare, ha referenze che possiamo dire sono una notevole garanzia per il Viadana. La dirigenza merita dunque un grosso plauso per essere riuscita a portarlo a Viadana. Dispiace che Victor Jimenez sia andato via, a Padova. Ha preso questa decisione e bisogna accettarla, però mi sento in dovere di aggiungere che ha fatto davvero un buon lavoro con noi».

Viadana riparte con rinnovato entusiasmo per la nuova avventura in Top 12 e con obiettivi importanti per la stagione 2020/21.

«Nelle aspettative generali dovrebbe essere un buon torneo. Penso sarà un campionato di buon livello. Ci sono alcune squadre che al momento si sono ben rinforzate, ad esempio Rovigo e Valorugby. Il nostro obiettivo è ovviamente quello di riuscire a far meglio della stagione precedente, che si è conclusa anzitempo per l’emergenza Coronavirus, e soprattutto cercare di essere più costanti nel nostro rendimento. Nell’ultima stagione ci siamo mostrati molto competitivi con le più forti, fra campionato e Coppa Italia, mentre altrettanto non si può dire contro compagini sulla carta alla nostra portata. Posso solo aggiungere che prima che il Top 12 fosse interrotto, stavamo entrando in forma e credo ci saremmo presi delle belle soddisfazioni».

Intanto ancora qualche settimana di ferie per staff e giocatori e poi si inizierà a fare sul serio. La preparazione potrebbe iniziare fra fine luglio oppure ai primi di agosto.