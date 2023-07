Come valorizzare Canneto, il sindaco chiede consiglio ai suoi concittadini

CANNETO – L’amministrazione comunale di Canneto intende, a seguito di numerosi confronti di carattere tecnico e urbanistico successivi all’adozione della Variante, procedere ad una ulteriore Variante generale del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi dello stesso Piano di Governo del Territorio, finalizzato tra l’altro a favorire la ripresa economica del territorio cannetese, nel rispetto dei principi della normativa regionale volti alla riduzione di consumo di suolo. Per questo l’esecutivo guidato dal sindaco Nicolò Ficiccchia ha dato il via al procedimento per la redazione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio Pgt e ha deciso di invitare i cittadini e gli enti a collaborare con l’amministrazione comunale presentando suggerimenti e proposte. Le indicazioni dovranno pervenire all’ente mediante istanza scritta in modalità telematica o cartacea inoltrata anche mediante casella di posta certificata all’indirizzo: cannetosulloglio.mn@legalmail.it entro lunedì 31 luglio. I suggerimenti e le proposte che perverranno da parte dei cittadini non saranno comunque vincolanti per l’amministrazione comunale, ma serviranno per determinare un quadro di riferimento degli interessi privati e di quelli a valenza collettiva. Per tal ragione, non è fatto obbligo per l’amministrazione comunale rispondere puntualmente ad ogni singolo contributo partecipativo in sede di adozione degli atti costitutivi il Pgt.