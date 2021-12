Mantova città verde, un app per monitorare gli alberi

MANTOVA Un lungo lavoro diventato realtà, grazie a www.mantovacittaverde.it, una web app elaborata da Comune di Mantova e Mantova Ambiente, che consente la mappatura del verde urbano, fruibile per scuole, cittadini e turisti. L’idea, ha specificato il sindaco di Mantova Mattia Palazzi ieri durante la presentazione del portale, è nata nel 2016, quando la città di New York è partita con la mappatura di ciascuna pianta della metropoli. Tale iniziativa sulla nostra città, ha ribadito il primo cittadino, ha l’obiettivo di far conoscere il patrimonio arboreo locale, per l’ampliamento del quale l’amministrazione ha speso un milione e mezzo di euro, con l’intenzione di implementarlo ulteriormente.

La web app, ha illustrato l’amministratore delegato di Mantova Ambiente Lorenzo Bagnacani, ha al momento mappato 15.000 degli oltre 40.000 alberi presenti sul territorio. Grazie a una serie di filtri e selezioni, la cartina rende possibile la visualizzazione degli spazi verdi urbani e di conoscerne le caratteristiche, oltre a leggere una vera e propria carta di identità degli alberi: età, altezza, soprattutto il beneficio ecosistemico che ciascun arbusto porta all’ambiente, insieme al valore economico dei benefici per anno, calcolato in 741.621 euro. La piattaforma, infatti, punta a rendere noto quanto la presenza del verde contribuisca alla mitigazione dell’inquinamento e al miglioramento generale del benessere cittadino. Proprio per l’impostazione dinamica della app, sarà possibile presto segnalare nuovi percorsi, così come mappare parchi e giardini non comunali.

Un progetto che rende l’idea anche dell’impegno sul versante della sicurezza del verde, ha ricordato l’assessore comunale Andrea Murari, con la sostituzione di elementi che possano costituire un pericolo per i cittadini, così come degli alberi si tiene conto in ogni nuova proposta di opera pubblica, da quella di via Tasso all’ampliamento del parcheggio di piazzale Montelungo, come posto in evidenza dall’assessore Nicola Martinelli. Tutti i dati sono già a disposizione sul sito. Alla conferenza hanno preso parte il presidente del Gruppo Tea Massimiliano Ghizzi e Giorgio Grossi di Mantova Ambiente. Ilperf.