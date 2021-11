Calcio Promozione – Suzzara-Sporting: il derby promette battaglia

MANTOVA Dopo una settimana funestata dal maltempo, le previsioni sembrano volgere al meglio per il prossimo weekend. E in calendario c’è un derby davvero interessante come quello dell’Allodi tra Suzzara e Sporting Club. La squadra di Davide Pavesi è in un momento davvero positivo, con sette punti in tre gare. Difficile, ma non è un mistero, il campionato dei goitesi di Mauro Franzini, falcidiati dalle assenze sin dalla preparazione. Ma con grande combattività i blaugrana stanno cercando di risollevarsi.

«Domenica abbiamo giocato meno di dieci minuti – dice il vicepresidente dello Sporting Federico Salvetti – ma quantomeno sfrutteremo la settimana per recuperare qualche titolare. I ragazzi si stanno allenando con concentrazione e voglia, siamo tutti uniti nella speranza di sbloccarci, finalmente, per quanto concerne le vittorie. Certo, andremo sul campo di un’ottima compagine come il Suzzara, che sta facendo bene, soprattutto nelle ultime settimane. Vogliamo comunque dare grande battaglia alle zebre». Verso il recupero definitivo anche il difensore Mimmo Caccavale, che dovrebbe essere al 100%.

«Una delle partite più ostiche del campionato – la definisce il diesse bianconero Carlo Piccinini -. Lo Sporting Club in queste settimane è rimaneggiato ed è in fondo alla classifica, ma ha un allenatore molto bravo ed è un collettivo che lotta. Avremo dalla nostra il pubblico, però bisogna ricorsarsi che in questa categoria tutte le partite sono una battaglia. Domenica, per esempio, abbiamo ottenuto un buon punto contro la Bagnolese, in una vera lotta nel fango. Restiamo concentrati al massimo, dimentichiamoci della vittoria estiva in Coppa per 2-0». Intanto è finita l’avventura bianconera dell’attaccante Ruggiero De Lorenzo, rimasto in prova un paio di settimane ad allenarsi con i bianconeri. Per motivi familiari tornerà al sud. La ricerca di un attaccante di peso, per il Suzzara, riprenderà a dicembre.