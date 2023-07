Donazioni in viaggio verso l’Ucraina grazie al buon cuore dei cittadini

RODIGO – Quando la solidarietà verso chi è in difficoltà chiama le comunità di Rodigo e Rivalta si confermano pronte a testimoniare con i fatti la volontà di non far sentire sole le persone che necessitano di un aiuto.

Grazie, infatti, alle donazioni di indumenti vari compiute in questi ultimi mesi, al super impegno per questa iniziativa posto in essere dai componenti del Gruppo Alpini di Rivalta, con i quali hanno dato il proprio concreto sostegno il parroco don Andrea, i volontari del gruppo Anspi di Rivalta e del capoluogo, tutto quanto raccolto e devoluto a favore delle popolazioni dell’Ucraina è già in viaggio per raggiungere la meta stabilita.

Un gesto compiuto dai rodighesi e dai rivaltesi che conferma quanto sia radicato tra loro il valore umano e sociale della solidarietà.

«Molti sono stati gl’indumenti raccolti – sottolinea l’assessore al volontariato Simone Ometto – per questo intendo esprimere a nome personale e dell’amministrazione comunale il più sentito grazie per l’aiuto e la collaborazione che i nostri concittadini hanno evidenziato con la loro donazione».