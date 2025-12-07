Compagnia Carabinieri di Gonzaga: tre denunce durante i controlli del territorio

GONZAGA Nella giornata di ieri 6 dicembre, nei comuni di Borgo Mantovano, Ostiglia, Poggio Rusco e Suzzara, è stato organizzato un controllo straordinario del territorio, impiegando militari della Compagnia Carabinieri di Gonzaga, nell’ambito di un’ampia attività relativa ai controlli straordinari del territorio finalizzata alla prevenzione ed alla sicurezza stradale e nell’ambito dei servizi condivisi disposti dal Prefetto della provincia di Mantova in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dott. Roberto Bolognesi, finalizzati ad accrescere la sicurezza nelle aree urbane e contrastare ogni forma di illegalità, implementati dai servizi disposti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Pancrazio Dario Vigliotta, per prevenire la commissione dei furti in abitazione.

Nella circostanza i Carabinieri hanno controllato 38 persone e 21 veicoli, controllando altresì 3 esercizi pubblici.

Un 19enne residente a Quingentole è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché trovato in possesso di un “cutter” con lama di 15 cm.

Un 26enne residente a Borgo Mantovano è stato trovato alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico pari a 0,82 g/l. È scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria ed il ritiro della patente di guida.

Una 57enne residente ad Ostiglia ha avuto un analogo trattamento: è stata controllata mentre era alla guida di un veicolo, con un tasso alcolemico pari a 0,71 g/l.