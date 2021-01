Con AttrAct, a Roverbella quattro nuove aree di insediamento produttivo

ROVERBELLA – Anche il Comune di Roverbella partecipa al Programma AttrACT. Lo fa individuando ben quattro opportunità insediative situate sul proprio territorio.

Le aree selezionate sono tutte greenfield, terreno non edificato, terreno libero, per oltre 121mila metri quadri di superficie territoriale complessiva. Queste zone edificabili saranno da destinare ad attività industriale/artigianale. La piattaforma di AttrACT mette a sistema più di 100 opportunità insediative individuate dai 56 Comuni lombardi.

Si tratta di una piattaforma pratica ed interattiva che consentirà agli investitori di visionare le opportunità greenfield e brownfield mappate tramite il “Programma AttrACT” nonché interagire con il gruppo di assistenza del medesimo programma. A tal proposito, sul sito è disponibile un form dedicato alla richiesta di informazioni per ciascuna opportunità insediativa.

Il Comune di Roverbella garantisce l’attuazione di tutti gli impegni previsti dal bando AttrACT: dall’utilizzo della scrivania telematica per il monitoraggio costante delle pratiche alla semplificazione dei pagamenti con unico interlocutore, dalla valorizzazione del fascicolo informatico d’impresa al corso di formazione per i suoi operatori Susp. Così come per tutti gli impegni di incentivazione economica e fiscale, dall’esenzione della Tar.