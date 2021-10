Calcio Primavera 4 – Il Mantova non ingrana: a Carrara un altro ko (2-0)

CARRARA La Primavera del Mantova non va. Dopo il ko col Piacenza e il pari casalingo con la Pergolettese, è arrivata ieri un’altra sconfitta contro la Carrarese. I biancorossi hanno tenuto nel primo tempo, andando al riposo sullo 0-0. Ma già in apertura di ripresa hanno dovuto soccombere ai toscani, in gol con Grasso. Il Mantova ha provato a reagire, ma non è riuscito a creare grattacapi al portiere locale. Fino al 73’, quando Bertozzi ha messo a segno il 2-0. Un colpo ferale per le speranze dell’Acm. Il Mantova resta al penultimo posto in classifica con 1 punto. Sabato prossimo il campionato si ferma, mentre in quello successivo il Mantova osserverà il turno di riposo. Il ritorno in campo è fissato per il 30 ottobre in casa, contro la cenerentola San Marino Academy.

CARRARESE-MANTOVA 2-0

RETI 48’ Grasso, 73’ Bertozzi.

CARRARESE Gatti, Berti (64’ Scaletti), Nazzaro, Guelfi, Bagnoli, Del Pecchia, Grasso (82’ Branca), Tognocchi (91’ Baldecchi), Tonelli (64’ Ratti), Forte (64’ Bigini), Bertozzi.

A disp.: Capponi, Bianchi, Tronchetti, Guidi, Carpentieri. All.: Danesi.

MANTOVA Napoli, Garbin, Bruno (77’ Ghisi), Pagliari (59’ Spadaro), Malavasi, Falcone, Ferrari (69’ Vetere), Canalini, Marrazzo, Ahib (59’ Falanza), Cerani (69’ Salvane). A disp.: Malaguti, La Pietra, Ruggero, Colombo. All.: Manarin.

ARBITRO Cremone di Pisa.

NOTE Ammoniti: Berti, Branca, Ahib, Garbin.