“Conoscere” Piazzalunga: il 21 gennaio apertura speciale

SUZZARA – Come da tradizione il Centro Culturale Piazzalunga di Suzzara avvia il nuovo anno con una domenica di apertura straordinaria, in programma domani, 21 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 18. Un piccolo ma intenso assaggio di molte delle attività del centro culturale allo scopo di farle conoscere, e soprattutto di farsi conoscere come luogo di cultura e socialità da chi non dovesse ancora fruire dei servizi del Piazzalunga e non ne conosce le potenzialità. Il motto di questo appuntamento è infatti “Porta un amico al Piazzalunga”, in modo che chi conosce i servizi del centro culturale possa in qualche modo fare da anfitrione ad un amico accompagnandolo in una visita, proprio il giorno in cui il centro mette in vetrina i suoi servizi. Il programma della giornata è infatti molto ricco, a cominciare dalla premiazione dei “Lettori forti 2023” con performance teatrale degli allievi del corso Piazzalunga Teatro jr, proseguendo poi con letture per bambini, giochi di ruolo ed escape room per ragazzi, la presentazione del libro “Fauci” di Alice Benini e la presentazione con prova del gioco “Suzzara100”, ideato e creato appositamente per la celebrazione del Centenario. Infine da sottolineare la presentazione del nuovo bando del Servizio Civile 2024/2025, per cui si selezioneranno 6 ragazzi tra i 18 e i 28 anni per supportare i progetti e le attività del Piazzalunga e della Galleria del Premio. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 febbraio entro le ore 14.