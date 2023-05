Tamburello Serie A – Il Castellaro vince (con fatica) il recupero col Castiglione e allunga

Castellaro Otto su otto. Il Castellaro vince il derby contro il Castiglione, recupero dell’ottava giornata, e allunga in vetta alla classifica, unica squadra a punteggio pieno. In una gara disturbata dal forte vento, che spostava la pallina, la corazzata collinare ha però dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sul quintetto aloisiano. In particolare nel primo set in cui il Castellaro ha sempre dovuto inseguire fino al 2-4. Nel secondo, dopo lo 0-2 iniziale, i ragazzi di Baldini hanno preso il sopravvento e chiuso la pratica in tre ore e spiccioli. «Abbiamo commesso molti errori – racconta Arturo Danieli, patron del Castellaro – Baldini ha chiesto alla squadra di variare il gioco per tenere la pallina in campo, più elementare ma anche più redditizio».

Con questo successo il Castellaro va a +4 in classifica sul terzetto al secondo posto di cui fanno parte Cavrianese e Solferino (oltre al Guidizzolo), prossimi avversari della capolista prima del giro di boa.

La classifica: Castellaro 24, Solferino, Cavrianese e Guidizzolo 20, Arcene 14, Ceresara e Castiglione 9, Fontigo 8, Bardolino 6, Sommacampagna 4, Sabbionara 1.

Oggi sono in programma altri due recuperi, Cereta-Besenello in Serie B (ore 17) e Cavrianese-Faedo della Serie A femminile (ore 21).