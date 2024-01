Calcio Promozione – L’Union Marmirolo cerca il riscatto nell’anticipo ad Adro contro l’Orsa

Marmirolo Missione riscatto per l’Union Team Marmirolo, che gioca oggi ad Adro (ore 16.30), contro l’Orsa Iseo, l’anticipo della seconda giornata del girone di ritorno. E’ la seconda delle tre trasferte consecutive di questo mese di gennaio per i neroverdi, che devono cancellare la secca sconfitta rimediata domenica scorsa a Vobarno e vendicare anche lo 0-1 dell’andata. Si tratta però di una sfida molto complicata per la squadra guidata da Alessandro Cobelli, contro un avversario certamente in salute, come dimostra il poker rifilato in mezzora al Suzzara nel turno precedente, e lanciatissimo verso la zona play off della classifica.

«Il calendario ci riserva un’altra partita lontano da Marmirolo – osserva il diesse Andrea Brentegani – non abbiamo iniziato bene il ritorno, ma la sconfitta a Vobarno tutto sommato ci poteva stare. Andiamo ad affrontare adesso un’altra squadra in salute, con l’obiettivo di tornare a fare punti e muovere la classifica. Sappiamo che non sarà semplice, ma ci proveremo con tutte le nostre forze. Naturalmente si va in campo sempre per ottenere il massimo, e quindi la vittoria, ma dico fin da ora che anche un punto sarebbe ben accetto».

Mister Cobelli, che proprio domenica scorsa a Vobarno ha perso l’imbattibilità alla nona partita sulla panchina dell’Union Marmi, dovrà fare a meno dello squalificato Guerrini, ma recupera Gjinaj e avrà quindi tante armi per mettere in difficoltà l’Orsa. L’obiettivo, come dicevamo, è muovere la classifica per poi presentarsi col morale alto al successivo derby in casa del Suzzara. «I ragazzi hanno lavorato bene in settimana – dice Brentegani – e analizzato insieme al mister gli errori commessi a Vobarno. C’è sicuramente voglia di riscattare quello scivolone, ma anche la consapevolezza della forza dell’avversario. Siamo tutti pronti alla battaglia».