Controlli dei carabinieri della Compagnia di Viadana: due denunce e un arresto

VIADANA Nella serata di sabato 8 novembre i Carabinieri della Compagnia di Viadana, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, implementati da specifici servizi per prevenire e reprimere la commissione di furti, disposti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Pancrazio Dario Vigliotta, hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane e rurali ed al contrasto di ogni forma di illegalità, mirato a prevenire la commissione dei reati contro il patrimonio, consentendo così di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Il servizio in questione è stato eseguito da 6 pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sia in uniforme che in abiti civili, impiegando complessivamente 12 unità, nei comuni di competenza della Compagnia Carabinieri di Viadana.

Sono state identificate 78 persone e controllati 49 veicoli. Sono stati sanzionati amministrativamente 3 utenti della strada.

I Carabinieri di Gazzuolo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 50nne residente a Curtatone poiché si rifiutava di sottoporsi al controllo dello stato di ebbrezza e dell’assunzione di sostanze stupefacenti. È scattato il ritiro della patente di guida.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Viadana hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 22nne residente a Viadana poiché a seguito di un controllo è risultato positivo all’uso di cannabinoidi. È scattato il ritiro della patente di guida.

Un 54nne marocchino residente a Rivarolo Mantovano è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione. Il soggetto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, è stato rintracciato dai militari nelle vie del paese, ovviamente senza alcuna autorizzazione del Giudice. Il soggetto è stato risottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della fissazione dell’udienza di convalida.

I servizi di controllo del territorio proseguiranno nei prossimi giorni sia in città che in periferia nelle zone rurali, al fine di prevenire i furti in abitazione ed i reati contro il patrimonio.