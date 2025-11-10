Danni in un centro internet e aggressione al titolare: due denunce

SUZZARA La sera dello scorso 18 luglio, per futili motivi ed a seguito di un diverbio, avevano colpito al capo il titolare di un internet center di Suzzara, un 53enne del Bangladesh residente in quel centro, danneggiando poi la vetrina dell’esercizio commerciale. I Carabinieri della Stazione di Suzzara, dopo aver acquisito le telecamere di videosorveglianza e posto in essere gli accertamenti del caso, hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria, un 27enne ed un 29enne entrambi marocchini senza fissa dimora, poiché giudicati responsabili, in ipotesi accusatoria, dei reati di lesioni personali e danneggiamento in concorso.