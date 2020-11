Covid: un caso all’asilo di Ostiglia, in quarantena un gruppo di bambini fino al 30 novembre

OSTIGLIA – ll bollettino della Prefettura di ieri sera segnalava altri 10 casi positivi a Ostiglia (oltre ai 3 + 3 delle due giornate precedenti). Di queste persone, diverse sono contagiate in ambito familiare dove gia’ si erano verificati casi di positività. Tra i positivi segnalati ci sono tre bambini compresi tra 0 e 5 anni. A questo proposito la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo del Po ha disposto la quarantena precauzionale per i bambini del Gruppo-Bolla n.3 fino al 27 novembre compreso, con rientro a scuola lunedi 30 novembre, salvo complicazioni. Una disposizione dovuta al fatto che la scuola dell’infanzia, pur nel rigoroso rispetto delle norme e procedure di sicurezza, per le caratteristiche interne della struttura non consente il giusto distanziamento in assenza di mascherine. La stessa dirigente suggerisce ai genitori che non abbiano particolari problemi di lavoro di trattenere a casa anche i bambini degli altri gruppi- bolla almeno per una settimana, anche se non sottoposti a quarantena.

Dall’inizio della pandemia a Ostiglia si registrano 163 positivi al Covid19.

Dal 30 settembre 2020, data di ripresa dei contagi a Ostiglia, fino alla giornata di ieri, risultano 130 positivi. Per quanto riguarda le persone guarite, fino ad oggi ne sono accertate 27.