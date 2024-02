Tennis Tavolo – Nicole Arlia di bronzo nel misto U19 a Tunisi. Mutti ok a Manchester

Tunisi Ieri è stata una giornata molto positiva per il tennistavolo italiano al WTT Youth Star Contender Tunis. Nel misto Under 19 Nicole Arlia si è classificata al terzo posto. Alla Salle Omnisport de Rades la castellana della Brunetti e il romeno Andrei Istrate (della PaninoLab) sono stati esentati dagli ottavi e nei quarti hanno battuto per 3-0 (11-5, 11-8, 15-13) gli altri romeni Iulian Chirita e Andrea Teglas. In semifinale hanno ceduto per 3-1 (12-10, 6-11, 9-11, 7-11) ai francesi Flavien Coton e Charlotte Lutz, che poi hanno anche vinto il torneo. Matteo Mutti (n. 190) ha superato i sedicesimi del WTT Feeder Manchester. Il mantovano ha sconfitto per 3-1 l’inglese Shayan Siraj e sarà opposto al tedesco Steffen Mengel (n. 59). Nikoleta Stefanova della Brunetti Castel Goffredo (n. 360) è stata eliminata per 3-1 dalla statunitense Lily Zhang (n. 37), testa di serie n. 1.