Medole, Presepi all’esterno per un tour itinerante

MEDOLE – Realizzare dei presepi, o comunque simboli (anche semplici disegni) che incarnino il significato della Natività e che siano visibili dalla strada per creare un itinerario dedicato. In un anno così particolare nel quale anche le iniziative legate al Natale devono fare i conti con l’emergenza sanitaria, il circolo del Movimento Cristiano Lavoratori di Medole lancia un’idea per coinvolgere i “presepisti” di tutte le età. L’invito consiste nel realizzare un presepe che sia ammirabile dalla strada. Natività che sia, dunque, in giardino, su un balcone, una finestra o dietro la vetrina di un negozio, in modo che possa essere vista da chi passa lungo la via, nell’ottica poi di creare un percorso in auto con tanto di mappa per ammirare tutte le opere. «Quest’anno il presepe che eravamo soliti allestire per augurare ai nostri concittadini buon Natale, ci è negato da un male che prima di ogni altra cosa ci ha tolto la gioia di abbracciarci e poter stare vicini. Da qui – ci spiega Emilio Gerola , coordinatore provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori – abbiamo pensato a qualcosa che potesse tenere viva l’essenza del Natività, stimolando i cittadini a unirci idealmente nella creazione di un grandissimo presepe composto da tanti piccoli presepi che vorranno realizzare ed esporre in un luogo visibile dall’esterno della loro casa. Ai medolesi chiediamo di segnalarci l’adesione all’iniziativa in modo da poter realizzare un percorso accessibile a tutti. Sarà il modo per stringerci in un abbraccio solidale, anche se virtuale, ed augurarci che anche questo possa essere un sereno Natale». Chi non ha la possibilità di esporre al pubblico il presepe, può fare una fotografia della capanna sistemata all’interno della propria abitazione dove Giuseppe e Maria accudiscono il bambin Gesù. Ogni scatto sarà poi pubblicato sulla pagina del Movimento Cristiano Lavoratori di Medole. Un’iniziativa che gode del patrocinio del Comune e che ha trovato il plauso del sindaco Mauro Morandi . «Il presepe è universalmente riconosciuto come simbolo del Natale Cristiano, una tradizione che va preservata e incentivata. Grazie a questa bella idea, che oltretutto eviterà di generare anche il più piccolo assembramento, il valore della Natività resterà intatto anche a livello “visivo” e le famiglie e soprattutto i bambini potranno avvertirne l’importanza in tutta la sua grandezza, seppure in modo inusuale». Per l’adesione – gratuita – all’itinerario dei presepi si deve contattare il circolo del MCL al numero 0376/899007 oppure tramite mail all’indirizzo circolomcl@outlook.it entro il 13 dicembre.

Matteo Vincenzi