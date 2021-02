Scomparso Stellini, l’ex sindaco di Villimpenta

VILLIPENTA – Ieri è morto a 85 anni l’ex sindaco Pietro Stellini. Primo cittadino dal 1975 al 1980, Stellini era molto conosciuto in paese per essere stato professore di lettere delle scuole medie. Studioso attento alla storia lessicale, fonetica e morfologica del dialetto locale e schedatore di alcune migliaia di termini in uso o desueti. Ai suoi studi sul dialetto sono stati dedicate varie pubblicazioni. Sue grandi passioni erano anche la musica (in particolare la classica), e il calcio. I funerali avranno luogo domani alle ore 10 nella chiesa parrocchiale. (M.V.)