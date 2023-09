Basket Serie C – Cacciavillani sventola la bandiera del Viadana: “L’asticella si è alzata, dobbiamo farci trovare pronti”

Viadana Tanto lavoro in palestra e una fitta agenda di amichevoli per ritrovare il ritmo partita. Il Basket Viadana si prepara così al debutto nel campionato lombardo di Serie C in programma domenica 24 al PalaFarina contro i “cugini” di Curtatone. Il quintetto rivierasco ha disputato giovedì scorso il primo test a Piadena contro la locale formazione di Serie B (ha perso 73-70) e tornerà in campo domani a Viadana (ore 19.30) per affrontare la pari categoria emiliana Magik Parma. Elemento fondamentale del roster giallonero è Davide Cacciavillani, bandiera e capitano del club in cui milita ormai da sette anni. «L’amichevole col Piadena ci ha dato spunti interessanti – afferma la 33enne guardia viadanese – era solo la prima uscita, ma le sensazioni sono positive. La nostra è una squadra molto rinnovata e quindi dovremo essere bravi ad amalgamarci il prima possibile. Il lavoro in palestra negli allenamenti e le amichevoli servono proprio a questo. Con la promozione nella C Unica regionale abbiamo alzato, e non di poco, l’asticella. Il livello medio del campionato è molto alto, sarà sicuramente una stagione lunga e impegnativa. Dovremo farci trovare pronti fin dall’inizio del torneo, partire bene sarebbe molto importante per guadagnare convinzione e fiducia».