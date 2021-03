Calcio Serie C – Guccione risponde a Tulissi: Mantova, buon punto a Modena

MODENA Il Mantova porta a casa un punto pesante da Modena. Al Braglia i canarini partono forte e dopo un quarto d’ora sono già in vantaggio con Tulissi. Il pareggio dell’Acm arriva nella ripresa e porta la firma di Guccione, con un tiro da fuori area che sorprende il portiere locale. Da segnalare due provvidenziali interventi di Tosi. Comunque buona la prova dei biancorossi, che hanno saputo reggere agli assalti modenesi. Prossima partita mercoledì alle 20.30 al Martelli contro la Virtus Vecomp.

La cronaca

Buongiorno dallo stadio Braglia di Modena. All’insolito orario delle 12.30 va in scena l’atteso derby tra Modena e Mantova. Reduci da tre risultati utili di fila, i biancorossi sognano il colpaccio in casa dei canarini, che devono riscattare il ko col Carpi e stanno attraversando il periodo più delicato della stagione. Troise deve fare a meno di Tozzo, Ganz e Panizzi. Numerosi i diffidati: Baniya, Checchi, Milillo, Bianchi, Zanandrea, Militari, Guccione e Cheddira (più l’assente Ganz). Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MODENA-MANTOVA 1-1

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Ingegneri, Pergreffi, Mignanelli; Muroni, Gerli, Castiglia (85′ Pierini); Tulissi (64′ Luppi); Spagnoli (73′ Sodinha), Corradi (85′ Prezioso). A disp.: Narciso, Chiossi, Scappini, De Santis, Mattioli, Zaro, Davì, Varutti. All.: Mignani (assente e sostituito in panchina da Rossi).

MANTOVA (3-4-3): Tosi; Milillo, Checchi (72′ Zanandrea), Bianchi; Pinton, Lucas (77′ Zibert), Gerbaudo (86′ Militari), Silvestro; Di Molfetta (72′ Saveljevs), Zigoni (72′ Cheddira), Guccione. A disp.: Vencato, Zappa, Baniya, Sane, Mazza. All.: Troise.

ARBITRO: Emanuele Frascaro di Firenze (assistenti: Rizzotto di Roma e Stringini di Avezzano)

RETI: 16′ Tulissi, 52′ Guccione

NOTE: Ammoniti: Silvestro, Corradi, Bearzotti, Checchi. Calci d’angolo: 5-1. Recupero: 0′ + 4′

Secondo tempo

94′ Finisce qui.

90′ Quattro minuti di recupero.

86′ Ultimo cambio per il Mantova: esce Gerbaudo, entra Militari.

85′ Grande intervento di Tosi, che mette in corner una rasoiata da fuori area di Gerli.

80′ Ultimi 10 minuti di gara: il Modena cerca di riportarsi in vantaggio, ma il Mantova non sta a guardare.

77′ Troise richiama in panchina Lucas e inserisce Zibert.

73′ Nel Modena è entrato l’ex biancorosso Felipe Sodinha al posto di Spoagnoli.

72′ Triplo cambio nel Mantova: escono Zigoni, Checchi e Di Molfetta; entrano Cheddira, Zanandrea e Saveljevs.

69′ Ancora Mantova in avanti con Silvestro: diagonale che Gagno blocca senza difficoltà.

69′ Clamorosa occasione per il Mantova! Guccione approfitta dell’errore di un difensore e mette in mezzo per il liberissimo Zigoni che spara sul portiere.

65′ Missile di Gerli, ancora da fuori area. Palla a lato. Il Modena spinge.

63′ Altro tentativo del Modena con Muroni, sempre dalla lunga distanza. Tosi blocca in due tempi.

61′ Corradi dal limite, potente ma fuori.

58′ Il Modena reclama il rigore per un presunto tocco di mano in area di Guccione. L’arbitro non interviene.

57′ Ammonito Checchi che era in diffida: salterà il match con la Vecomp.

53′ Corradi prova a sorprendere Tosi con un pallonetto da centrocampo, palla fuori.

52′ Pareggio del Mantova!!!!!!! Azione personale di Guccione che da fuori area lascia partire un tiro non irresistibile ma il cui rimbalzo coglie impreparato Gagno.

50′ Già due azioni del Modena fermate per fuorigioco, Mantova sulla difensiva.

46′ Si ricomincia con in campo gli stessi 22 del primo tempo.

Primo tempo

45′ Il primo tempo finisce senza recupero. Modena in vantaggio, ma il Mantova è in partita e tutto può succedere. A tra poco per la ripresa.

40′ Occasionissima Modena: Mignanelli solo davanti a Tosi, ma il portiere è strepitoso nel respingere la conclusione del modenese. Intervento provvidenziale.

38′ Primo corner per il Mantova: batte Guccione, Checchi mette in mezzo per Zigoni che gira sul portiere da ottima posizione. L’arbitro, però, aveva fischiato un fallo.

36′ Occasione Mantova: cross di Pinton, sponda di Zigoni per Guccione che spara sul portiere.

35′ Gerli appoggia a Bearzotti che conclude dalla lunga distanza. Palla alta.

31′ Silvestro ammonito per un fallo a centrocampo su Tulissi.

28′ Ancora Modena in avanti. Colpo di testa di Castiglia su cross di Mignanelli che non inquadra lo specchio.

27′ Primo corner della partita. E’ per il Modena: Muroni spreca tutto con un traversone lunghissimo.

24′ Di Molfetta mette Guccione davanti al portiere ma il guardalinee segnala il fuorigioco del bomber biancorosso.

20′ Rasoterra di Guccione, mira sballata. Il Mantova prova a reagire.

18′ Proprio quando il Mantova stava uscendo dal guscio, il Modena ha colpito sorprendendo la retroguardia biancorossa.

16′ Modena in vantaggio! Contropiede gialloblù, Castiglia apre per Bearzotti, palla a Corradi che fa partire un traversone dalla sinistra per Tulissi, pronto a spingere in rete.

13′ Partita più equilibrata in questa fase.

8′ Come previsto da mister Troise alla vigilia, è il Modena a fare la partita in questi primi minuti.

5′ Primo pericolo per la difesa biancorossa: Tulissi stoppa bene un pallone e in girata prova a sorprendere Tosi. Palla a lato di poco.

Squadre in campo. Modena in maglia gialla e calzoncini blu, Mantova in rosso. L’Acm batte il calcio d’inizio. Si comincia.