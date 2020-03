Coronavirus, secondo morto mantovano: si tratta di un 90enne di Castellucchio

CASTELLUCCHIO – Secondo decesso per Coronavirus nel mantovano. Si tratta di un uomo 90enne di Castellucchio. La notizia è stata data dalla stessa amministrazione comunale “Abbiamo saputo in questo momento che il nostro concittadino, età di circa novant’anni, conferrmato ieri positivo al Covid-19, è deceduto. Si tratta di persona conosciuta dalla stragrande maggioranza di noi, in quanto Castellucchiese da sempre. Interpretando il sentimento di tutti, porgiamo sentite condoglianze ai suoi famigliari”.