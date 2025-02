Demolizione di un edificio, interrotta la Provinciale romana in centro a Moglia

MOGLIA Chiusura temporanea al traffico della S.P. ex S.S. n. 413 “Romana” in prossimità del civico 9 di via Garibaldi, nel centro abitato del Comune di Moglia (MN), dalle ore 8 di lunedì 24 febbraio 2025 alle ore 18:30 di venerdì 4 aprile 2025, per lavori di demolizione di un immobile.

In accordo con il Comune di Moglia il traffico sarà deviato secondo le seguenti modalità:

con provenienza da Modena svolta in viale Coppini o in Piazza Libertà

con provenienza da P.zza Libertà e da via XX Settembre svolta in via De Amicis o in viale Coppini;

con provenienza da Mantova svolta in via Ardigò o in Largo Beato Angelico