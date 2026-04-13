Perseguita e minaccia di morte la ex compagna. La Polizia di Stato lo arresta

La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un cinquantenne italiano pluripregiudicato, in esecuzione del decreto del Magistrato di Sorveglianza che, accogliendo pienamente le risultanze prodotte, ha revocato la misura a suo tempo concessa.

L’indagato era stato denunciato alcuni giorni prima dalla ex compagna, la quale spaventata dalle continue minacce di morte ricevute tramite i canali social, da ultimo inoltrandole un video in cui impugnava la replica di una pistola al solo fine di spaventarla, aveva deciso di rivolgersi alla Polizia; in quella occasione la donna aveva raccontato di una relazione andata avanti per diversi anni, durante i quali il compagno aveva mostrato atteggiamenti possessivi e denigratori nei suoi confronti, nonché minacciato di farle del male.

La vittima riferiva altresì che l’uomo l’aveva anche minacciata per farsi consegnare del denaro, nello specifico la somma di 500 euro al fine di potere acquistare della sostanza stupefacente, di cui lo stesso risultava assuntore abituale.

Grazie agli accertamenti immediatamente avviati dal personale della Questura di Mantova, il Magistrato di sorveglianza ha deciso di sospendere la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, al quale l’uomo era stato sottoposto perché condannato per reati contro il patrimonio, e di disporre il suo trasferimento presso la Casa Circondariale valutando la condotta dell’uomo incompatibile con la misura applicata in precedenza.

Per tali ragioni, nella mattina di sabato 11 aprile, personale della Squadra Volante e della Divisione Polizia Anticrimine traeva in arresto l’uomo presso l’Ospedale Carlo Poma, dove questi si trovava in cura da alcuni giorni e dal quale era stato appena dimesso.

Si specifica che la penale responsabilità del soggetto sarà accertata solo con provvedimento definitivo dell’Autorità Giudiziaria.