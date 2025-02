Interrotta la ciclovia Mantova-Peschiera a Marmirolo

MANTOVA Chiusura temporanea dalle ore 8 di venerdì 21 febbraio 2025 di un tratto della ciclovia Mantova – Peschiera dall’intersezione con la strada provinciale 17 “Postumia”, a Marengo, all’innesto per Corte Cerù, nel territorio del comune di Marmirolo, per lavori di manutenzione al canale scaricatore Pozzolo – Maglio.

Il provvedimento, come richiesto da AIPO, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, stazione appaltante dei lavori, resterà in vigore sino alle ore 18.30 del 14 aprile 2025: l’interruzione si è resa necessaria ai fini della sicurezza pedonale e ciclabile.