Don Lorenzo Rossi, da lunedì alla guida delle sette parrocchie di Borgo Virgilio

BORGO VIRGILIO – Un sacerdote per sette parrocchie. È don Lorenzo Rossi, il nuovo parroco chiamato a guidare le parrocchie di Cerese, Cappelletta, Pietole, Borgoforte, San Cataldo, Romanore e Boccadiganda. Lunedì scorso, giornata della natività della Beata Vergine Maria, è stato accolto dalla comunità con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Mantova monsignor Marco Busca. Prima c’era stato l’incontro con la Comunità dell’Unità Pastorale a San Cataldo e quindi la processione in compagnia dei giovani che lo ha condotto davanti alla chiesa di Cristo Redentore dell’Uomo a Cerese. Ad accoglierlo c’erano il sindaco di Borgo Virgilio Francesco Aporti e il vescovo Marco. La celebrazione solenne, animata dalla Corale parrocchiale, ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli provenienti da tutte le parrocchie di cui in questi anni si farà carico. Dopo l’ordinazione presbiterale, avvenuta il 4 giugno 2006, don Lorenzo ha completato gli studi come alunno del Pontificio Seminario Lombardo presso l’Istituto Biblico di Roma, conseguendo il dottorato in scienze bibliche nel 2013. Tornato a Mantova, ha iniziato a insegnare Nuovo Testamento all’ISSR “San Francesco”, di cui è docente stabile. Ha insegnato Sacra Scrittura presso l’ITA del Seminario di Mantova fino al 2021. Attualmente insegna anche presso la facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, a Milano, e, a Verona, presso lo Studio Teologico “San Zeno” e l’ISSR “San Pietro martire”. Un compito complesso il suo: la guida spirituale e amministrativa di ben sette parrocchie rimaste vacanti dopo la rinuncia di monsignor Claudio Giacobbi e il trasferimento di don Mirko Lugli, due sacerdoti che hanno lasciato una preziosa eredità. La santa messa ha visto la conclusione con la processione verso la chiesa del Sacratissimo cuore di Gesù di Cappelletta, dove, dopo la benedizione finale impartita dal nuovo parroco, fedeli e cittadini si sono radunati per un momento conviviale.

Matteo Vincenzi