ROVERBELLA – E’ morto, sconfitto dal Covid, Gian Paolo Tosoni, aveva 69 anni. Tosoni, già presidente Tea e sindaco di Roverbella, era commercialista e noto tributarista mantovano e specializzato in fiscalità nel settore agricolo. Curava una rubrica tematica sul “Sole 24 ore” ed docente in materia tributaria e fu anche membro della Commissione ministeriale sulla fiscalità in agricoltura.