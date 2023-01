La lista Alleanza Verdi Sinistra si ritrova all’Arci Salardi con i candidati

MANTOVA Sabato 14 alle ore 17 presso Arci Salardi Viale Risorgimento, Sinistra Italiana si ritroverà per organizzare la campagna elettorale e presentare i candidati. “Per questa importante campagna elettorale – spiega il segretario Fausto Banzi – avremo la possibilità di avere a Mantova i segretari nazionali Fratoianni, Bonelli, Evi. Chi fosse interessato a partecipare, la riunione è aperta a simpatizzanti e a chi fosse interessato ad aiutarci nella campagna elettorale. Raccolte piu’ di 800 firme, per la presentazione alle prossime elezioni regionali lombarde della lista Alleanza Verdi Sinistra a sostegno del candidato presidente Majorino, insieme a Pd , 5 stelle e liste civiche. Un ottimo risultato, raggiunto da giorni, grazie ai cittadine e cittadine che hanno firmato ed agli iscritti che si sono mobilitati in tutta la provincia. Alle prossime elezioni la nostra coalizione cercherà di battere il centro destra uscente che governa la Regione da circa 30 anni. Sarà una battaglia durissima ma necessaria per riparlare di sanità pubblica e di presa in carico dei cittadini, così come di trasporto pubblico o infrastrutture”. I candidati della lista sono Camilla Brancolini, (1991) Corrado Bondioli Bettinelli (1991) Erica Innisi (1995) Claudio Cogno (1958).