Emergenza Emilia Romagna, riconoscimento alla Protezione civile di Castellucchio

CASTELLUCCHIO – onsegnato ai volontari della protezione civile di Castellucchio da parte della Provincia un riconoscimento per l’intervento a favore delle popolazioni alluvionate. Alla presenza del presidente Carlo Bottani, del dirigente di area Cristiano Colli, del consigliere delegato, Francesco Apporti e dello staff dell’ufficio della Protezione civile è stato organizzato un incontro per fare il punto sull’intervento compiuto. Il momento di confronto si è rivelato utile per un proficuo scambio di idee, e riflessioni su cosa non è andato bene, su ciò che è da migliorare ed anche rafforzare i momenti positivi che hanno fatto aumentare la crescita e professionalità del volontariato mantovano. Tra le varie cose poste sul tavolo anche l’esigenza che avvengano altri momenti simili in cui gli organi dirigenziali si confronteranno con Regione, con le altre province per una relazione finale. Tra loro anche i volontari: Giuseppe, Mauro, Mirko, Mario, Fabio, Ippolito, Enrico, Graziano, Alessandro.