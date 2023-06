Fiera della Postumia, a Gazoldo arrivano i giochi sotto le stelle

GAZOLDO – Un torneo di attività ludiche a squadre, per trascorrere una serata di divertimento. Domani, giovedì 29 giugno, a Gazoldo degli Ippoliti arrivano i giochi sotto le stelle, uno degli appuntamenti della tradizionale Fiera della Postumia. Quest’anno la manifestazione ha raggiunto le trenta candeline, con un’edizione dedicata alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo patologico. In programma ci sono spettacoli di teatro e di musica, eventi per adulti e bambini, serate a tema. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e ad ingresso libero. Il torneo, che prevede quattro specialità, ovvero toro meccanico, calciobalilla, calcio freccette e calcio ability, inizierà alle 20.30 in piazza Steno Marcegaglia e ci si potrà iscrivere direttamente sul posto. Le squadre dovranno essere composte da un minimo di tre ad un massimo di sette persone. Durante la serata ci sarà anche un intrattenimento musicale con dj set. Al termine verrà stilata una classifica per singola specialità e globale. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel palazzetto dello sport. Questo evento è organizzato dal Comune con il contributo degli artigiani, commercianti e liberi professionisti del paese. I successivi appuntamenti in agenda: il 30 giugno al centro sportivo serata latino-americana, l’1 luglio al centro sportivo serata del liscio con l’orchestra Diego Zamboni, il 2 luglio al centro sportivo serata del liscio con l’orchestra Felice Piazza, il 3 luglio in piazza Steno Marcegaglia caccia al tesoro, il 4 luglio al centro sportivo concerto della “Interstellar orchestra”, il 5 luglio al centro sportivo serata afro al chiosco Beberibe, il 6 luglio al centro sportivo commedia dialettale, il 7 luglio in piazza Steno Marcegaglia concerto d’estate con la Banda di Gazoldo, l’8 luglio al centro sportivo serata cover con musica dagli anni Settanta ad oggi, il 9 luglio al centro sportivo “kids summer party”, il 10 luglio al centro sportivo gran finale con la serata cabaret live con Antonio Ornano. Nelle serate del 30 giugno e 1-2-10 luglio sarà in funzione la Bettola della Postumia con piatti tipici della cucina mantovana, mentre mercoledì 28 giugno e 5 luglio il chiosco Beberibe con piadineria e cucina.

Il dettaglio degli eventi in programma sul sito www.comune.gazoldo.mn.it.