Tennis tavolo – Magica Szocs: la star della Brunetti conquista l’oro ai Giochi Europei

Cracovia Una fantastica Bernadette Szocs conquista l’oro nel torneo individuale di tennis tavolo ai Giochi Europei in corso a Cracovia e sul primo gradino del podio, insieme a quella della sua Romania, idealmente porta anche la bandiera della Brunetti Castel Goffredo, il club di cui ha fatto le fortune più recenti e il paese che l’ha adottata e fa il tifo per lei. «E’ una grandissima soddisfazione per noi – dice infatti Franco Sciannimanico, anima e cuore della società goffredese – Bernadette ha ottenuto una vittoria straordinaria, perché ha battuto alcune atlete più avanti in classifica. Ma lei ci ha abituato alle grandi sfide e certe partite riesce a vincerle prima di tutto con la testa».

Nel suo straordinario percorso verso la medaglia d’oro, Bernadette ha sconfitto nei quarti, per 4-2 (11-8, 5-11, 11-6, 10-12, 11-7, 11-4), la tedesca Nina Mittelham, prendendosi così la rivincita del doppio misto in cui, in coppia con Ovidiu Ionescu, si era dovuta accontentare, si fa per dire, della medaglia di bronzo battendo 3-1 nella finalina gli spagnoli Alvaro Robles e Maria Xiao, altra vecchia conoscenza della Brunetti. La semifinale contro la polacca Natalia Bajor è stata un monologo della 28enne fuoriclasse rumena, che si è imposta con un secco 4-0 (11-6, 11-9, 11-3, 11-5) e si è così qualificata per l’ultimo atto degli European Games in cui ha affrontato, da sfavorita, la monegasca (con evidenti origini cinesi) Yang Xiaoxin, che nel suo tragitto verso la finale, pensate bene, non aveva perso nemmeno un set. E qui Bernadette ha compiuto il suo straordinario capolavoro, rimontando da 0-2 (4-11, 7-11) e dall’1-3 (11-7, 8-11), aggiudicandosi un quinto set mozzafiato ai vantaggi (13-11) per poi pareggiare i conti nella sesta adrenalinica frazione (11-9) e sferrare il colpo del ko nel parziale decisivo, il settimo, in cui, ormai lanciatissima, ha letteralmente annichilito l’avversaria con un micidiale e doratissimo 11-3. La stella della Brunetti ha così aggiunto un’altra perla al suo palmares individuale, dopo essersi aggiudicata la Europe Top 16 Cup nel 2018.

Per quanto riguarda le altre news da casa Brunetti, è terminata l’avventura di Gaia Monfardini e Nicole Arlia al Contender di Zagabria. Nicole e Cecilia Cicuttini sono state convocate nella Nazionale U15-U19 per lo stage che si terrà a Terni da oggi al 3 luglio. Mentre Michela Brunelli sarà in raduno con la Nazionale Paralimpica, dal 2 al 12 luglio, a Castions Zoppola (Pn).