Esplodono bombole del gas in un capannone a Casalmaggiore

CASALMAGGIORE Nel primo pomeriggio, alle 14.45 circa, sono scoppiate tre bombole di gas consecutivamente presso un capannone situato in via Beduschi, nella zona del cavalcavia ferroviario. I forti boati sono stati percepiti chiaramente non solo nell’area adiacente al deposito dove si sono verificate le esplosioni, ma sono stati sentiti in tutta la cittadina. Tempestivo l’intervento della Polstrada, dei Carabinieri, della Polizia Locale che hanno ovviamente chiuso la strada e dei Vigili del Fuoco (provenienti da Viadana e da Cremona) sul posto per spegnere le fiamme nel capannone, da cui si è sollevata una colonna di fumo visibile a km di distanza.