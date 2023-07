Estate in città Monzambano: il programma di un’estate all’insegna della cultura

MONZAMBANO – Come altri comuni morenici, anche Monzambano ha pianificato un ricco calendario di appuntamenti per chi si prepara a trascorrere tutta o buona parte dell’estate in città. In particolar modo, il mese di Luglio è davvero interessante. Dopo la musica folk del Corpo Bandistico e Majorett di Quaderni e lo spettacolo teatrale Cyrano de Bergerac con la Compagnia dei Maistrachi che hanno dato il là al programma, si riparte giovedì 13 con la rassegna “Cinema all’Aperto” al circolo Anspi. Dal 14 al 17 luglio spazio ai buongustai con la “sagra del Polastrel” presso il Parco Olfino. Ed ancora mercoledì 19 dalle ore 21 appuntamento con il Teatro Musica Novecento ed il “Gran Galà dell’Operetta” in piazza. Si prosegue giovedì 20 luglio con un altro film, in modalità sotto le stelle, nel cortile della scuola secondaria di primo grado. Il 22, nel tardo pomeriggio poi, l’inaugurazione della mostra “Sull’Impronta” di Andrea e Francesco Strizzi, che rientra nel progetto “Una Torre per l’Arte” nella frazione di Castellaro Lagusello ed aperta al pubblico fino al giorno 27 del mese. Venerdì 28 luglio gran finale con la festa del CRED Estivo e l’ultima pellicola, in stile drive-in, al parco Olfino. Cena/spettacolo di fine estate sabato 29 luglio solo su prenotazione.