Rems di Castiglione: nessuna protezione per i sanitari e spazi angusti

CASTIGLIONE – Ieri il medico e Consigliere regionale Michele Usuelli (Più Europa/Radicali) insieme ad altri membri della Commissione Carceri di Regione Lombardia, accompagnato da Barbara Bonvicini ha visitato la Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza di Castiglione delle Stiviere, l’unica struttura di sicurezza lombarda che ospita malati psichiatrici altrimenti destinati al carcere. Attualmente sono ospitate 155 persone su 160 posti, essendo vuoti alcuni letti del reparto femminile. «La lunga lista di attesa maschile è dovuta non già a questo Rems, ma alla inadeguatezza complessiva regionale e nazionale della gestione del detenuto psichiatrico in carcere – commenta il consigliere -. Colpisce innanzitutto la condizione di poca sicurezza sul lavoro degli operatori sanitari e sociosanitari non essendo presente nella struttura alcun agente di alcun corpo di polizia. Dal punto di vista medico, l’assenza di un medico internista o di un medico di medicina generale, accanto agli psichiatri e psicologi complica la qualità del lavoro dei sanitari, aumenta in maniera inappropriata la frequenza degli invii in ospedale (situazione nella quale lo specialista psichiatra è costretto ad accompagnare l’ospite fungendo anche da piantone) e peggiora la qualità di cura delle persone. Accanto alle palazzine da 20 posti letto, abbiamo chiesto di visitare il padiglione acquario che ospita 70 persone con le quali ci siamo fermati a parlare. – prosegue Usuelli – Le dimensioni di questo padiglione pregiudicano fortemente la qualità del lavoro degli operatori e la qualità di vita degli ospiti. Infine, – conclude Usuelli – sono state talmente frequenti e reiterate, da parte di quasi tutti gli ospiti con cui abbiamo parlato, le segnalazioni di un eccessivo ricorso all’istituto della proroga di pena che ci permetteremo, senza certezze o opinioni precostituite, un approfondimento con i responsabili di questo istituto per acquisire informazioni più complete. Alla visita di oggi seguirà un approfondimento il più possibile condiviso che ci porterà a presentare un ordine del giorno REMS in Lombardia nel prossimo assestamento di bilancio.”.