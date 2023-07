A luglio a Ponti spettacoli ed eventi per tutte le età

PONTI – venti ed iniziative per gli abitanti ed i turisti di Ponti sul Mincio durante il mese di Luglio. Una varietà di spettacoli, concerti ed attività per il coinvolgimento sia del pubblico adulto, che di quello più giovane. Dopo le serate inaugurali con le rappresentazioni teatrali della Compagnia Maistrachi, in programma anche per il prossimo fine settimana al Forte Ardietti, questa sera ultimo appuntamento con il Castelli Blues Festival. Ed ancora giovedì 20 luglio, la Compagnia Karromatto Circus Praga porterà in scena il “Circo di Legno”, uno spettacolo di marionette a filo. Sabato 22, alle 18, sempre nel Forte, degustazione di vini e prodotti tipici locali in collaborazione con la Strada dei Vini e Sapori Mantovani con ingresso a pagamento. Si continua venerdì 21 e domenica 23, alle 20:45 in Piazza Parolini, con la kermesse musicale dedicata alla celebre soprano italiana Maria Zamboni, nata proprio a Ponti sul Mincio il 25 giugno 1891. Gli eventi di luglio si concluderanno mercoledì 26 con la rassegna “Il Libro è un Gran Ben Posto – Il Romanzo di Manzoni”: una lettura a più voci curata dalla Compagnia Maistrachi alle ore 20:45 nel cortile interno del comune. Gran finale poi giovedì 27 alle ore 21 con la festa del Centro Estivo.