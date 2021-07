Focolaio Covid: sono otto i nuovi contagiati

SABBIONETA – Focolaio Covid a Sabbioneta: a mettere in guardia è il sindaco Marco Pasquali. Ieri sera erano otto le persone contagiate, «frutto – specifica Pasquali – di un focolaio scoppiato in queste serate estive di calcio. È una situazione circoscritta e limitata a quel contesto, che però ci dice quanto sia sbagliato pensare di essere fuori pericolo del tutto».

La conferma al primo cittadino sull’avvenuto contagio è arrivato nella prima serata di ieri e, stando a quanto da lui raccontanto, si tratterebbe di una situazione sotto osservazione in questi ultimi giorni.

Sotto controllo le otto persone risultate positive al Covid, alcune delle quali presentano sintomi influenzali.

Massima attenzione, dunque ma anche – e soprattutto – un caldo invito a non sottovalutare i pericoli del Covid ed a mantenere, dunque, ancora tutte le misure di sicurezza necessarie. Un invito che il primo cittadino Pasquali rivolge a tutti i suoi cittadini anche alla luce dell’imminente Fiera del Carmine in programma nel fine settimana: «come per la Fiera di San Gallo dello scorso ottobre, insieme alla protezione civile e ai volontari comunali si manterrà alta l’attenzione sul rispetto delle normative ancora vigenti, per consentire a tutti di poter godere dei tanti eventi organizzati in tranquillità, serenità e sicurezza. Questi casi – conclude il sindaco Pasquali – ci ricordino quanto è vero che, nel rispetto delle regole, vivere una vita normale è possibile».