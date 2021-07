Scuole, il Comune di Viadana investe ben 150mila euro

VIADANA – Lavori da 150mila euro per le scuole di Viadana: gli interventi riguarderanno la fornitura di attrezzature e l’adeguamento impiantistico per l’allestimento di cucine presso le sedi scolastiche dell’infanzia Bedoli, dell’infanzia di Cicognara e la secondaria di San Matteo d/C.

Un intervento importante, quello approvato dalla giunta guidata dal sindaco Nicola Cavtorta, che prevede importanti lavori di manutenzione straordinaria nei plessi scolastici. I lavori saranno suddivisi in due diversi lotti: il primo costerà alle casse del comune 75.286,04 euro di cui 5,353,26 per l’adeguamento dell’impianto elettrico e l’adeguamento dell’impianto idrotermosanitario; 55,200 euro per le attrezzature delle cucine ed ulteriori 14.732,78 di spese generali. Per far fronte ai costi delle attrezzature il Comune si è candidato, inoltre, ad un bando Gal, di cui si attende ora l’esito.

Ammontano, invece, a 74.713,96 le spese previste per il secondo lotto dei lavori che riguarderanno l’adeguamento dell’impianto elettrico e di quello idrotermosanitario per un totale di 29.700 euro cui si aggiungono 29.300 euro di lavori edili più altre spese per 15.448,96 euro.

Opere importanti, dunque con cui il Comune punta a migliorare sempre più la qualità ed i servizi delle mense scolastiche, rispondendo alle nuove esigenze derivanti anche dall’emergenza sanitaria. Qualità che passa anche per un adeguamento edilizio e tecnologico dei plessi.