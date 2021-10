Ok al progetto definitivo-esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria all’armamento del binario base del raccordo ferroviario Frassine – porto di Valdaro

MANTOVA L’esercizio del raccordo ferroviario verso il porto e i terminalisti distribuiti lungo l’asta principale del binario di corsa, dal 2006 ad oggi è progressivamente aumentato, in particolare negli anni 2019/2020. In conseguenza di questo si verifica una crescente usura del materiale di armamento che, pertanto, deve essere sostituito e revisionato nelle parti compromesse peri garantire adeguati standard di sicurezza sull’intero tracciato.

La piena efficienza del raccordo è, altresì, condizione indispensabile per garantire un regolare traffico ferroviario e scongiurare interruzioni non programmate a causa di lavori di ripristino urgenti.

Provincia di Mantova ritiene quindi necessari i lavori di manutenzione straordinaria all’armamento del binario base del raccordo ferroviario Frassine – porto di Valdaro.

L’intervento avrà un costo complessivo di 230.000 euro.

I lavori previsti nello studio di fattibilità prevedono anche opere civili comprese in categorie di lavorazioni diverse da quella relativa all’armamento ferroviario.

Le aree interessate dai lavori alle opere civili sono, però attualmente occupate da altri cantieri e, quindi, non disponibili nell’immediato.

Per questo sarà necessario ed opportuno provvedere con sollecitudine ai lavori di manutenzione straordinaria all’armamento del binario base del raccordo ferroviario Frassine/porto di Valdaro onde evitare il rischio di interruzioni non programmate del traffico ferroviario. La parte restante dei lavori verrà realizzata in un momento successivo.

inoltre, i cantieri sopra menzionati cambieranno l’assetto delle aree di intervento per cui solo una volta realizzati gli interventi appaltati sarà possibile procedere alle progettazioni esecutive delle opere civili già previste nel progetto di fattibilità approvato.

L’opera risulta finanziata con avanzo 2020 destinato a investimenti (fondi derivanti dagli introiti da concessioni portuali) per 146.509 euro da impiegare per lavori di manutenzione straordinaria sul raccordo.

Il raccordo ferroviario è formato da diverse componenti di armamento soggette ad usura in relazione al traffico.

In particolare, i deviatoi, gli scambiatoi, i leveraggi, le traverse e i cassonetti sono fra i componenti più sollecitati meccanicamente in relazione all’intensità di traffico e necessitano di interventi di manutenzione straordinaria non più rimandabili.

L’usura del binario e delle sue componenti a seguito del traffico notevolmente aumentato negli ultimi mesi hanno accelerato la necessità di intervenire sull’armamento.