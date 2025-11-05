Furto al centro sportivo di Asola: 61enne denunciato

ASOLA Si era recato presso il centro sportivo “Schiantarelli” di Asola. Lì aveva staccato 2 telecamere di sorveglianza ed aveva danneggiato alcuni distributori automatici di bevande, asportando la somma di 130 euro.

Il tempo è galantuomo, e le indagini condotte nell’immediatezza dai Carabinieri della Stazione di Asola hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del presunto autore del gesto: un 61nne residente in quel centro, noto alle Forze dell’Ordine.

È scattata così una denuncia a carico del soggetto poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’interessato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.