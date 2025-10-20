Gli ex pazienti del medico Bondioli di Mariana potranno usufruire del servizio del dottor Germiniasi

MARIANA MANTOVANA –  L’Asst  comunica che dal 7 maggio 2025  gli ex pazienti del medico di medicina generale Marina Bondioli potranno anche rivolgersi presso l’ambulatorio di Via Matteotti, 65 – Mariana Mantovana, dove potranno essere assistiti dal medico di medicina generale Paolo GerminiasiRecapito telefonico per richiesta visita domiciliare: 347 4587033. Il medico sarà in ambulatorio a Mariana Mantovana tutti i mercoledì dei mesi di novembre e dicembre dalle 9.30 alle 11.30. Si ricorda che l’accesso all’ambulatorio è libero e di recarsi presso lo stesso muniti di tessera sanitaria ed eventuali esenzioni. Rimane salva la possibilità di recarsi presso gli ambulatori degli altri medici di medicina generale attivi nell’ambito di Asola.

