Goito – Uno speciale annullo filatelico postale per l’anniversario del titolo di Città

Goito Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Goito, parteciperà alle celebrazioni per il 25° anniversario della concessione del titolo di Città conferito al Comune guidato dal sindaco Pietro Chiaventi, che si terranno domani, sabato 18 ottobre, con l’emissione di uno speciale annullo filatelico. Per l’occasione sarà infatti allestito uno spazio filatelico dedicato presso il municipio locale, situato in piazza Antonio Gramsci, dove sarà possibile ottenere l’annullo con il timbro appositamente creato al fine di commemorare e celebrare l’importante ricorrenza. Oltre al bollo filatelico saranno disponibili le più recenti emissioni di francobolli, alcuni delle quali presentano tematiche attinenti alla manifestazione. La clientela potrà inoltre acquistare i tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane come folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, libri e raccoglitori per collezionisti. L’annullo speciale, dopo l’utilizzo nella giornata del 18 ottobre 2025, sarà depositato presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Mantova centro in piazza Martiri di Belfiore per i sessanta giorni successivi, al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma ed entrare così a far parte della collezione storica postale. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.