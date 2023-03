Ciclismo giovanile – Irene Ferrari seconda a Cittiglio, Damiano Lavelli quarto a Cesano

Cittiglio (Va) Ancora una domenica di soddisfazioni per il ciclismo mantovano. Ieri a Cittiglio (Va), nel Trofeo Alfredo Binda, Irene Ferrari del Gioca in bici Oglio Po, in occasione della gara d’esordio, ha conquistato la piazza d’onore tra le Esordienti del 2° anno. Una prestazione di grande spessore tecnico quella dell’atleta diretta da Maurizio Vezzosi. In ambito maschile, i risultati più significativi sono giunti dagli juniores Damiano Lavelli e Kevin Lanzarotto della Biesse Carrera. Nella Coppa di Primavera, a Cesano Maderno (Mb), i due atleti di Volta hanno conquistato rispettivamente il 4° e l’11° posto. Sulle strade elvetiche di Lodrino, in una competizione molto selettiva, si è messo in luce lo juniores Angelo Monister del Team Giorgi. L’atleta di Malavicina, superate le varie salite previste nel percorso, ha chiuso al 39° posto.