Villimpenta, salta le transenne ed entra in auto al mercato

VILLIMPENTA Poteva avere un epilogo diverso, ma grazie al cielo la vicenda si è risolta con un po’ di apprensione e incredibile stupore. Erano circa le 9.30 di ieri quando un’Audi A4 color argento, guidata da un uomo sull’ottantina, ha imboccato con inspiegabile nonchalance il centro storico di Villimpenta, incurante dei cartelli e della transenna di divieto d’accesso per il mercato domenicale, a quell’ora pieno di persone. La vettura, che grazie al cielo procedeva a bassa velocità, ha percorso una cinquantina di metri di piazza Roma, urtando con lo specchietto destro, fortunatamente in maniera lieve, anche un 85enne che stava trainando a mano la propria bicicletta. L’anziano, che poi è stato fatto sedere in modo che si tranquillizzasse, se l’è cavata con un grande spavento. Solo quando alcune persone hanno cominciato a battere le mani sulla carrozzeria dell’auto, il conducente decideva finalmente di fermarsi. Uscito quasi incredulo dall’abitacolo, prima ha discusso con degli avventori del mercato e quindi è risalito a bordo innestando la retromarcia, ma a quel punto s’è imbattuto nei carabinieri, appena usciti dal vicino bar per un controllo. Gli uomini in divisa lo hanno fatto parcheggiare nel Campo Fiera, e dopo aver chiesto patente e libretto lo hanno multato. «Non ho visto la transenna né il cartello», avrebbe detto l’uomo ai militari dell’Arma. A sua parziale giustificazione, un passante ha asserito che «qualcuno aveva leggermente spostato le transenna sulla sinistra», lasciando la corsia di destra libera. Tesi invece smentita da altre testimonianze, fra le quali quelle di alcuni ambulanti.

Matteo Vincenzi